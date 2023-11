Ação “Arma Não é Brinquedo” busca promover uma cultura de paz e combater a influência negativa de brinquedos que estimulam a violência

A Secretaria Municipal de Ordem Pública de Volta Redonda (Semop) lançou a campanha de Natal “Arma Não é Brinquedo”, ação que incentiva a troca de réplicas e armas de brinquedo por bonecos/bonecas, carrinhos e jogos educativos. Crianças, pais e responsáveis poderão participar. O objetivo da campanha é promover uma cultura de paz e combater a influência negativa de brinquedos que estimulam a violência.

Segundo o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, Volta Redonda vem investindo no combate à criminalidade com o uso da tecnologia e capacitação dos agentes das forças de segurança, mas é importante atuar no meio em que as crianças vivem, favorecendo um ambiente sem violência desde a infância.

“Por isso, queremos que as crianças tragam suas armas de brinquedo, réplicas ou similares, e troquem por brinquedos de verdade: bonecas, carrinhos, atividades que estimulem o raciocínio lógico, a coordenação motora e a interação social. Queremos incentivar uma cultura de paz, e nada melhor do que começar com as nossas crianças”, disse o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Como participar da campanha

Para participar da campanha, que termina às 17h do dia 20 de dezembro, os interessados deverão ser moradores de Volta Redonda; seguir o perfil da Ordem Pública no Instagram (@ordempublica_vr); compartilhar e comentar, quantas vezes quiser, marcando três pessoas por postagem na publicação oficial.

As 40 pessoas que seguirem as regras citadas acima e marcarem o maior número de pessoas no post oficial poderão trocar as arminhas por brinquedos de verdade, além de ser convidado a conhecer a sede da Semop-VR, na Ilha São João, que conta com a central de monitoramento por câmeras (Ciosp).

Para aqueles que não tiverem condição de comparecer à Semop, a equipe da Ordem Pública levará os brinquedos até a residência da criança, desde que seja no município de Volta Redonda. Os vencedores serão contatados pela Ordem Pública através do Instagram. Fotos: Divulgação