Policiais do serviço reservado e do GAT (Grupamento de Ações Táticas) prenderam no final da tarde de quarta-feira (29), três suspeitos com arma e drogas, no Residencial Ingá II, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

Com os suspeitos os agentes apreenderam uma pistola 9 milímetros e uma quantidade de drogas ainda não contabilizada.

Os suspeitos e o material apreendido foram levados para a delegacia de polícia da cidade, para as providências cabíveis.