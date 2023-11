Grupo participou de café da manhã e recebeu material informativo, além de exemplares da Lei Maria da Penha

Um grupo de aproximadamente 25 mulheres que trabalham na limpeza urbana de Volta Redonda, principalmente na varrição das ruas, foi homenageado com um café coletivo na manhã dessa quarta-feira (29), na sede da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), no bairro Nossa Senhora das Graças. Além do café, a SMDH disponibilizou material informativo e um exemplar da Lei Maria da Penha para todas as mulheres presentes. A secretária Glória Amorim, que realiza pelo segundo ano consecutivo a homenagem ao grupo, justificou a atividade.

“Elas são mulheres trabalhadoras pouco lembradas, e merecem esse reconhecimento pelo bom trabalho que realizam diariamente. É prazeroso recebê-las com essa homenagem simples, de um café, mas elas se sentem bem com o que estamos oferecendo. A secretaria tem esta função de conversar, de abraçar as mulheres nas suas lutas, de buscar abrir portas e fortalecer esta aproximação, dialogando com as trabalhadoras”, frisou Glória Amorim.

A guarda municipal Vilma Barbosa, integrante da Patrulha Maria da Penha, também participou da atividade no auditório da SMDH, junto com a assessoria técnica da secretaria.

Agradecimentos

Algumas trabalhadoras ouvidas falaram da alegria de receber a homenagem, como parte do reconhecimento profissional para os serviços que realizam nas ruas e calçadas, mantendo-as limpas, evitando que entulhos entupam os bueiros nesta época de dias chuvosos, que vai de novembro deste ano a março do ano que vem.

“É muito bom, acho que valoriza o nosso serviço. Sempre que me convidar eu virei com certeza”, disse Vera Lúcia, de 61 anos, que atua nas ruas com a varrição dos bairros Dom Bosco e 207, a partir das 7h da manhã.

Maria Marta também aprovou o convite recebido e repudiou os homens que praticam violência doméstica e familiar contra as mulheres: “Felizmente, hoje a mulher tem a proteção da lei, antes não tinha isto. Estamos mais fortes hoje do que antigamente, e estamos presentes no mercado de trabalho”.

Déia Márcia, que trabalha na varrição pública das ruas da Divisa 2, Santa Rosa, Ponte Alta, agradeceu à secretária e à equipe que preparou o café coletivo para o grupo como uma forma de reconhecimento da importância delas para a cidade.

O pensamento foi igual ao de Andréia Dalbone: “Viremos com prazer sempre que formos convidadas. É um trabalho que a gente faz com dedicação, porque estamos dando a nossa contribuição para uma cidade melhor para viver”, enfatizou Andréia. Fotos de divulgação