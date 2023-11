Volta Redonda abre inscrições para novas turmas do Ballet Educação

São 40 vagas para alunos que cursam o 1º ou 2º ano do Ensino Fundamental na rede pública municipal de ensino. Interessados podem se inscrever nesta sexta (1/12) e na segunda (4/12)

Estudantes que cursam o 1º ou 2º ano do Ensino Fundamental da rede pública municipal de Volta Redonda e estão interessados em participar das novas turmas do projeto Ballet Educação, da Secretaria Municipal de Educação (SME), podem se inscrever nesta sexta-feira, dia 1º de dezembro, e na próxima segunda-feira (4/12), na sede da SME, no bairro Niterói. Serão oferecidas 40 vagas para o projeto, que ensina Ballet Clássico e Dança Contemporânea aos alunos da rede municipal.

“Serão 20 vagas para o turno da manhã e 20 para o turno da tarde. Podem se inscrever alunos de escolas municipais que tenham turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Eles devem estar cursando, em 2023, o 1º ou 2º ano do Fundamental, e vão cursar em 2024 o 2º ou 3º ano”, explicou a coordenadora do Ballet Educação, a professora Izabel Santos Leal.

No próximo ano o projeto acontecerá em quatro unidades: escolas municipais Amazonas, Pernambuco e Mato Grosso, no Retiro; e Professor Wladir de Souza Telles, no bairro Jardim Vila Rica.

Inscrições

Nesta sexta-feira, dia 1/12, a inscrição pode ser feita das 8h às 12h. E na segunda-feira (4/12), das 13h às 16h. Os interessados devem se inscrever no Departamento Pedagógico da SME, que fica na Rua Santa Helena, nº 22, bairro Niterói. É necessário levar cópia da certidão de nascimento do(a) candidato(a); declaração de escolaridade atualizada; e uma foto 3×4 atualizada.

Provas

Os alunos inscritos farão uma prova prática, sendo avaliados em coordenação motora, musicalização, ritmo e flexibilidade por uma banca examinadora composta por profissionais especializados em dança e música. Para participar, deverão usar os seguintes trajes: short e top, e cabelos presos num coque para meninas; short e camiseta para meninos.

A prova será aplicada no dia 8/12 (sexta-feira) na Escola Minas Gerais (Rua Vouga, nº 122, Retiro). O horário da prova é marcado no ato da inscrição. Fotos de divulgação