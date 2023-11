Prefeito também garantiu antecipação do salário de dezembro do funcionalismo para o dia 28/12

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, anunciou nesta quinta-feira (30) a antecipação da segunda metade do 13º salário do funcionalismo para o próximo dia 15/12, e do pagamento do salário de dezembro para o dia 28/12. O salário de novembro foi pago nesta quinta-feira (30). O chefe do Executivo Municipal agradeceu à equipe pelo trabalho e empenho para reorganizar as finanças e que permitiu mais esse benefício ao funcionalismo, antes das festas de fim ano.

“É uma forma de agradecer e valorizar o trabalho de todos os servidores, que poderão se programar para celebrar o Natal e o Ano Novo com mais tranquilidade. O funcionalismo merece e parabenizo a todos por nos ajudarem a reconstruir a Volta Redonda que tanto amamos”, agradeceu o prefeito que, após resolver a questão salarial dos funcionários e garantir o pagamento dentro das datas previstas por ele, tira a partir desta quinta-feira ao menos 10 dias de férias para recuperação de uma cirurgia que fez recentemente.

De acordo com a legislação, o pagamento da segunda parcela do 13º salário pode ser feito até o dia 20 de dezembro. Em Volta Redonda, será antecipado para o dia 15/12, assim como aconteceu com a primeira parcela, paga em junho deste ano. E o pagamento de dezembro, previsto no calendário da prefeitura para o dia 29 (último dia útil do mês), será pago um dia antes.

O prefeito lembrou que, desde que retornou em 2021, assumiu o compromisso de pagar os salários dos servidores municipais em dia e no mês trabalhado. A promessa vem sendo cumprida e todo esse trabalho de reorganização orçamentária, que teve participação das secretarias municipais de Fazenda (SMF) e de Administração (SMA), permitiu ainda o reajuste concedido ao funcionalismo em fevereiro deste ano – o último havia sido dado em 2015, penúltimo ano do mandato anterior do prefeito Neto.

“É uma obrigação pagar em dia e, quando pudermos e for melhor para o servidor, antecipar. Mas essa obrigação não estava sendo cumprida antes de retornamos à prefeitura, inclusive com seguidos atrasos e parcelamentos do salário. Com empenho, dedicação, conseguimos pagar atrasados, manter salários em dia, antecipar pagamentos, dar reajuste. Sabemos que ainda não é o ideal, mas já avançamos muito, incluindo o piso da enfermagem, que já estamos pagando, inclusive o retroativo. E o servidor pode ter certeza que queremos dar mais reajuste, mais benefícios e, para isso, continuamos trabalhando todos os dias para melhorar a vida do nosso funcionalismo, que tanto contribui para atendermos bem os cidadãos de Volta Redonda”, frisou Neto. Foto de divulgação