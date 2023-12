Delegado Antonio Furtado recebe título de Cidadão Barrense

Homenagem reconheceu a atuação exemplar do policial na cidade

O delegado titular da 88ª DP, Antonio Furtado, foi agraciado na noite de quinta-feira, dia 30, com o título de Cidadão Barrense, em uma cerimônia realizada na sede do Royal Esporte Clube. A homenagem, entregue pelo vereador Pedro Fernando Alves, conhecido como “Pedrinho ADL”, reconheceu não apenas a atuação exemplar do policial, mas também seu comprometimento com o combate à criminalidade.

A trajetória de Furtado na área de segurança pública teve início em 2011, quando assumiu a titularidade da 93ª DP em Volta Redonda. Sua gestão se destacou pela criação do NUAI (Núcleo de Atendimento ao Idoso) e do Teia Invisível, um canal de denúncias que acelerou a apuração de crimes na localidade. Passando por delegacias em Pinheiral e Barra Mansa, o delegado chegou à 88 DP, onde assumiu a titularidade em março deste ano.

Além de sua contribuição no âmbito policial, Furtado também foi eleito deputado federal em 2018, sendo reconhecido como um dos parlamentares que mais direcionaram recursos para o Sul Fluminense em toda a história.

Em sua fala durante a cerimônia, o delegado expressou sua satisfação pela honraria e falou sobre a batalha constante contra a criminalidade em Barra do Piraí.

– Como delegado titular, eu recebo com imensa satisfação essa honraria. Desde que cheguei, travamos uma batalha para garantir segurança à população. Mas essa relação com Barra do Piraí não vem de agora. Como deputado federal, eu busquei me manter próximo, viabilizando importantes investimentos para a cidade, em áreas como segurança pública, saúde e infraestrutura – concluiu Furtado.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades e personalidades que contribuem para o desenvolvimento da cidade, reforçando o reconhecimento da comunidade pelos esforços dedicados ao progresso local.