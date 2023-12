Fim de semana em Volta Redonda será marcado por eventos musicais

Apresentações de samba, show da banda Gilsons e a Banda e o Coral Municipal serão atrações na cidade

Para quem gosta de boa música, o destino deste fim de semana é Volta Redonda, onde a prefeitura vai realizar uma série de eventos. O primeiro deles será o evento “Eu sou o samba”, em homenagem a Zumbi dos Palmares, que acontece neste sábado (2), das 14 às 19h, no térreo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. Para sua realização, a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), através dos Grupos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), trabalhou o tema “Dia Nacional da Consciência Negra”, com o objetivo marcar a importância das discussões e ações para combater o racismo e a desigualdade social no país.

O evento contará com atrações culturais como danças e músicas, oriundas das oficinas do SCFV voltadas para crianças, adolescentes, adultos e idosos. Entre as atrações musicais do “Eu sou o samba” estão o Grupo Sorriso Aberto, Bateria Show VR, Coral da Melhor Idade, apresentações de dança e musicais dos Cras (tambor de crioula, samba-reggae, capoeira, ballet).

Durante o evento haverá, ainda, uma homenagem aos sambistas nacionais e municipais, realizada através de uma exposição com vinte caricaturas de grandes sambistas como Martinho da Vila, Bezerra da Silva, Cartola, Beth Carvalho, Pixinguinha, Noel Rosa, Jackson do Pandeiro, Luiz Melodia e Carmem Miranda, entre outros.

Música no Retiro e Vila Santa Cecília

Já no domingo (3), a Banda e o Coral Municipal de Volta Redonda se apresentam a partir das 10h na abertura da Rua de Compras, que acontece no bairro Retiro. A apresentação contará com arranjos que revelam a beleza da música instrumental através de obras e peças musicais que emocionam e encantam pessoas das mais variadas idades. O repertório preparado para o evento terá samba, pop, MPB e sertanejo, além das tradicionais canções natalinas que marcam gerações. A Banda Municipal é composta por 50 músicos e tem coordenação da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre).

À tarde, será a vez da banda Gilsons se apresentar pela primeira vez na cidade. O show do trio da família do cantor e compositor Gilberto Gil acontece na embaixo da Biblioteca Municipal, na Vila Santa Cecília, a partir das 20h. A apresentação é totalmente gratuita.

Dentro da programação, a banda Navegantes fará a abertura para o trio a partir das 17h30. A Funarj (Fundação de Artes do Rio de Janeiro) é a realizadora do evento, através de uma parceria com a Prefeitura de Volta Redonda por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC). Fotos de divulgação