Homem é preso com mais de mil pinos de cocaína em Penedo

A Polícia Militar prendeu um homem, de 50 anos, por tráfico de drogas, na localidade do Jambeiro II, no bairro Penedo, em Itatiaia. Ele estava em posse de 1.100 pinos de cocaína e 101 pedras de crack. Os agentes chegaram até o suspeito após denúncias.

Equipes foram até o endereço indicado, onde encontraram o acusado, que ao ver a aproximação das viaturas, tentou fugir para uma área de mata, sendo capturado em seguida com uma mochila contendo as drogas. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia da cidade.