Um acidente entre um ônibus da Viação Cidade do Aço e um carro de passeio deixou uma mulher morta, na noite desta quinta-feira (30), na Via Dutra, em Piraí. O acidente foi na pista de subida da Serra das Araras, no km 235,7, próximo a entrada de Piraí, no sentido SP.

Segundo informações o carro estava na contramão e a mulher morreu na hora. De acordo com a concessionária, nenhum ocupante do ônibus se machucou. (Foto: Redes Sociais).