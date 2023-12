Evento esportivo acontece neste sábado (2) e é realizado pela Paróquia Co-Catedral Nossa Senhora da Conceição, no bairro Conforto

O secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, participou de uma reunião nesta quinta-feira (30) para tratar dos últimos detalhes da organização da I Corrida e Caminhada para a Imaculada 2023. O evento esportivo é realizado pela Paróquia Co-Catedral Nossa Senhora da Conceição e acontece neste sábado (2), às 8h, em Volta Redonda.

A reunião serviu para apresentar o planejamento operacional do evento e contou também com a participação do secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), Paulo Barenco, o comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), Silvano de Paula, e o gerente operacional da GMVR, inspetor Márcio.

O secretário da Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública) garantiu a segurança do evento, que terá concentração e largada em frente à Igreja Nossa Senhora da Conceição, no bairro Conforto. O percurso da prova passará por ruas nos bairros Conforto, 249, São Lucas, Minerlândia e Ponte Alta.

"Ao longo do percurso, teremos toda a área controlada pelos agentes das forças de segurança, que contarão também com o auxílio das câmeras de monitoramento, através do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública). Além dos nossos agentes, orientadores da própria igreja católica auxiliarão os participantes. Pedimos que os motoristas e moradores tenham tranquilidade, respeitem a sinalização e redobrem a atenção", disse Luiz Henrique.