Suspeito alegou que havia comprado o veículo através da internet; prática é considerada crime pelo Código Penal

Um homem foi preso nesta quinta-feira (30) após ser flagrado conduzindo uma motocicleta com a numeração do chassi raspada, durante uma fiscalização de trânsito da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), em Volta Redonda. O homem não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e alegou que comprara o veículo através da internet. Ele disse que não havia percebido que a motocicleta estava com adulterações em sua identificação.

O flagrante ocorreu por volta das 11h30 em uma ação fiscalizatória realizada por policiais militares e guardas municipais. Durante a abordagem, os agentes constataram ainda que a placa da motocicleta estava sem o lacre do Detran-RJ (Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro).

Diante da situação, a motocicleta foi apreendida e o condutor encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde permaneceu preso. Conduzir automóvel com a numeração de identificação adulterada ou suprimida é crime previsto no artigo 311 do Código Penal Brasileiro. A prática pode levar de quatro a oito anos de prisão e multa.

“O nosso foco são as motos sem placa, condutores sem capacete, sem CNH e descarga aberta – as motos barulhentas, que causam um grande transtorno à população. Todo esse trabalho visa garantir mais segurança e tranquilidade aos moradores de Volta Redonda. Temos trabalhado incansavelmente para retirar das ruas esses veículos que podem estar envolvidos em crimes. Parabenizo os agentes envolvidos nesta ação, que atuaram com agilidade e eficiência, fazendo cumprir o que prevê a lei”, destacou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Fotos: Divulgação