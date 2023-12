Em uma ação conjunta entre a 3⁰ Companhia da PM e a Vara Criminal da Comarca de Valença, uma operação policial foi realizada nas primeiras horas da manhã de hoje, dia 1º/12, visando combater o tráfico de drogas em diversos bairros do município. A ação se desdobrou nos bairros Água Fria, Carambita, Dudu Lopes e Jardim Valença. Durante a operação, foram conduzidos quatro presos para a Delegacia de Polícia, acusados de tráfico de entorpecentes e um menor, de 17 anos, foi apreendido.

Os materiais apreendidos incluem 351 sacolés de cocaína, 12 tabletes de maconha, 8 trouxinhas de maconha, 5 celulares, 1 capa de colete, 1 balança de precisão, R$ 310,00 e material para endolação. A dinâmica da operação envolveu o cumprimento de 9 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Valença, em 7 endereços nos bairros mencionados.

Destaca-se que as ações foram intensificadas no bairro Água Fria, onde 320 sacolés de cocaína, 2 tabletes de maconha, uma balança de precisão, 1 celular e R$ 100,00 foram encontrados no interior de um imóvel, embora o alvo não tenha sido localizado. No bairro Carambita, uma revista resultou na apreensão de uma trouxinha de maconha, com um homem sendo conduzido à delegacia, sendo posteriormente liberado após prestar depoimento.

Já no Jardim Valença, duas abordagens distintas culminaram na prisão de três homens, apreensão de drogas, dinheiro e materiais relacionados ao tráfico. No total, 10 tabletes de maconha, 7 trouxinhas de maconha, 9 sacolés de cocaína, R$ 210,00, 3 celulares e material para endolação foram apreendidos. O menor foi apreendido no bairro Dudu Lopes, onde foram encontrados 22 sacolés de cocaína em sua residência.

A ação foi realizada por equipes do Patrulhamento Tático Móvel, (PATAMO), equipes de Rádio Patrulhas, dos Departamentos de Policiamento Ostensivo, (DPO), de Barão de Juparanã e Parapeúna, agentes do Serviço Reservado (P 2) e Vara Criminal.