Policial militar é preso por violência doméstica em Pinheiral

Um policial militar de 46 anos, acusado de violência doméstica, foi preso na manhã desta sexta-feira (1º), no bairro Oriente, em Pinheiral, por agentes da Deam-VR (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Volta Redonda). Também acusado de descumprimento de medida protetiva, ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça após investigações da delegacia.

De acordo com a delegada Juliana Montes, o PM já responde por outros crimes, entre eles abuso de autoridade, ameaça, lesão corporal, injúria, coação no curso do processo, maus tratos, violação de domicílio, furto e outros. A prisão, disse ela, faz parte da campanha “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher”.

O PM preso vai ser levado para o batalhão prisional da PM, em Niterói. Não foi informado em qual batalhão ele se encontra lotado.