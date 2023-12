Agentes da Polícia Rodoviária Federal receberam informações sobre um assalto ocorrido em Volta Redonda, por volta de 18h20min, onde um homem armado havia roubado um automóvel Suzuki/Jimmy e estaria seguindo pela via Dutra, sentido SP, conforme rastreador do veículo.

A equipe se posicionou com a viatura em frente ao posto PRF de Floriano para aguardar a passagem do veículo e tentar a abordagem, quando foram informados que, de acordo com o rastreamento, o veículo já havia passado pelo posto PRF e continuava seguindo pela Rodovia. A equipe partiu no encalço do veículo, tendo o proprietário compartilhado com a equipe o link do rastreamento para tentar localizar e recuperar o veículo. Foi verificado que o veículo havia saído da rodovia e estava no município de Itatiaia. Os policiais encontraram o veículo estacionado na Rua Ondina Macedo Silva, em frente a um botequim, onde havia apenas um homem com um copo de bebida na mão. Ao ser questionada sobre quem havia chegado com o referido veículo naquele local a proprietária do estabelecimento indicou o homem que estava de pé no balcão. Ao ser questionado, o suspeito no primeiro momento negou, mas estava de posse das chaves do veículo e acabou confessando ser o autor do roubo.

No assoalho do veículo, sob o banco do motorista foi encontrado um simulacro de arma de fogo do tipo pistola que foi utilizado pelo assaltante para ameaçar e intimidar as vítimas durante o roubo. O preso, de 42 anos, alegou que estava passando por problemas por isso havia cometido o crime, que queria retornar para São Paulo e que já tem outras passagens criminais. Em consulta aos sistemas foi verificado que contra ele já existem antecedentes criminais por roubo e lesão corporal.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia de Itatiaia para o registro da prisão em flagrante por roubo e recuperação do veículos e demais pertences roubados, como celulares, carteiras com documentos, dinheiro e cartões, celulares, além de um tablet, que após levantamentos, não pertencia às vítimas do automóvel, mas, sim de uma ótica de Volta Redonda, onde o suspeito teria cometido um assalto e roubado o tablet, utilizando o mesmo simulacro de arma de fogo, momentos antes de roubar o veículo.

Os funcionários da ótica também compareceram na Delegacia e reconheceram o homem e o tablet que havia sido roubado, que também era rastreado. O proprietário do veículo compareceu à Delegacia muito agradecido pela recuperação do veículo, abraçando os policiais, pois não tinha seguro. Na ocasião do assalto, o veículo era conduzido por sua esposa e tinha como passageiros seu filho com necessidades especiais e sua cunhada. Ele contou que o bandido se aproximou do veículo quando parou em um semáforo, se passando por um pedinte, e quando a mulher abaixou o vidro do veículo, ele encostou o simulacro em seu pescoço e anunciou o assalto, mandando todos saírem do veículo. O proprietário informou que sua mulher compareceria no dia seguinte à delegacia de polícia para prestar o depoimento, pois não estava em condições psicológicas de ir naquele momento.