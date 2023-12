Outra edição em celebração ao Natal está prevista para o próximo dia 10 na Avenida Amaral Peixoto, no Centro; evento reúne ações sociais, de saúde, esporte, lazer, cultura e gastronomia

A edição especial de Natal do projeto Rua de Compras acontece neste domingo, dia 3, no bairro Retiro. A avenida é um dos principais centros comerciais de Volta Redonda, e o evento vai acontecer na Avenida Sávio Gama – no trecho entre a Avenida 13 de Maio e o Dourados Shopping – das 9h às 16h. Durante todo o dia, a Rua de Compras vai reunir ações sociais, de saúde, esporte, lazer, cultura e gastronomia.

A próxima edição de Natal da Rua de Compras está prevista para o próximo domingo, dia 10 de dezembro, na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, no mesmo horário. A iniciativa, realizada através da parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda, Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril), Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas) tem como objetivo promover o crescimento econômico da cidade.

O assessor especial da Prefeitura de Volta Redonda, Rogério Loureiro, citou que as edições especiais de Natal visam incentivar as compras de fim de ano. “É uma excelente oportunidade para as pessoas fazerem suas compras natalinas. Ampliamos a Rua de Compras em duas datas neste mês de dezembro com a proposta de fomentar as vendas para o fim de ano, incentivando o crescimento econômico de Volta Redonda”, comentou.

Parte da principal avenida do bairro Retiro terá atrações como a tradicional Feira de Artesanato; exposição de motos e carros antigos; praça de alimentação com foodtrucks; brinquedos grátis para a criançada; doação de mudas; e atendimentos em saúde, com aferições de pressão arterial e de HGT, além de educação continuada sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti.

A abertura da ‘Rua de Compras’ terá a apresentação da Banda e do Coral Municipal de Volta Redonda, a partir das 10h. A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) vai atuar durante todo o dia para garantir a segurança e orientar os motoristas.

As secretarias municipais de Saúde (SMS), Esporte e Lazer (Smel), Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), Coordenadoria da Juventude (Coordjuv) e Guarda Municipal, participam integralmente da atividade. Fotos de arquivo