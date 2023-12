Policiais Militares do Grupamento de Ações Táticas 2 (GAT), apreenderam um adolescente de 17 anos, no bairro Boa Sorte em Barra Mansa, com 57 pinos de cocaína e 28 pedras grandes de crack, escondidos dentro de um armário.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia da cidade onde o menor ficou apreendido.