Policiais militares apreenderam na manhã deste sábado, um adolescente de 15 anos, com drogas, na Rua do Canal, no bairro Baixada da Olaria, em Resende. Os agentes estavam em patrulhamento quando tiveram a atenção voltada para dois jovens portando mochilas, que assim que avistaram a viatura, empreenderam fuga por uma área de mata, ao lado de um condomínio.

Os policiais saíram em perseguição e verificaram que os jovens pularam o muro para o interior do condomínio. Foi feito um cerco e um dos jovens foi visto entrando em um dos apartamentos. Os agentes solicitaram a moradora autorização para verificarem a residência, mas ela não quis se identificar e informou que somente se a síndica autorizasse. Os agentes então contataram a síndica e, com a entrada liberada, encontraram o menor em um quarto. Debaixo da cama, foi encontrada a mochila que ele carregava com 51 pinos de cocaína, 43 trouxinhas de maconha e 11 frascos lança perfume.

O adolescente confirmou a posse da mochila e das drogas e disse fazer parte do tráfico local. O outro jovem conseguiu fugir.

Ele foi levado, juntamente com o material apreendido, para a delegacia de Polícia da cidade para as providências cabíveis.