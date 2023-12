Barra Mansa realizará shows em alusão ao Dia Nacional do Samba

Para celebrar o Dia Nacional do Samba, um dos gêneros musicais mais apreciados pelos brasileiros em todas as regiões do país, comemorado no dia 02 de dezembro, a prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura, realizará neste fim de semana o evento ‘Dia Nacional do Samba’. Os shows acontecerão no sábado (02) e no domingo (03), a partir das 14h, no Calçadão Dama do Samba, na Beira-Rio, no Centro. A entrada é franca.

No primeiro dia de evento as atrações serão Quintal do Pagodinho, que conta com os tradicionais sambistas Elaine Machado, Pedrinho da Flor, Leandro Di Menor, Alamir e Brasil, além dos grupos Partido A Mais e Reunião Papo de Samba. Já no domingo os shows ficarão por conta do Claudinho do Alerta, Everton Santos e Banda, Brunão do Banjo e Ziriguidum, levando muito samba e diversão para todo o público.

SERVIÇO:

Data: 02/12 (sábado)

Horário: 14h

Atrações: Partido a Mais, Reunião Papo do Samba e Quintal do Pagodinho com Elaine Machado, Pedrinho da Flor, Leandro Di Menor, Alamir e Brasil

Local: Calçadão Dama do Samba, na Beira-Rio, no Centro

Data: 03/12 (domingo)

Horário: 14h

Atrações: Claudinho do Alerta, Everton Santos e Banda, Brunão do Banjo e Ziriguidum

Local: Calçadão Dama do Samba, na Beira-Rio, no Centro