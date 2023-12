Homem invadiu estabelecimento no bairro Voldac, levando duas motosserras e foi detido após monitoramento do Ciosp

As câmeras de monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) ajudaram a Polícia Militar a prender um homem suspeito de furtar uma agropecuária na noite desta sexta-feira (1º), no bairro Voldac, em Volta Redonda.

Ele invadiu a loja, localizada na Avenida Nossa Senhora do Amparo, quebrando a vitrine e deixou o local levando duas motosserras. Os agentes do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) fizeram o acompanhando dele com o uso das câmeras de monitoramento e acionaram a PM, que conseguiu efetuar a prisão em flagrante.

Os policiais chegaram ao local e encontraram o homem com os equipamentos. Ele recebeu voz de prisão e foi levado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde permaneceu preso por furto.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou a integração das forças de segurança na cidade para a prisão rápida do suspeito, logo após o crime.

“Graças à integração entre as forças de segurança e a tecnologia de monitoramento que temos hoje na cidade, houve sucesso na localização e responsabilização do suspeito. Estamos trabalhando para que os crimes não aconteçam, mas se caso ocorram, os autores certamente serão capturados. Parabéns aos profissionais envolvidos nesta ação, pois fizeram a diferença”, disse o tenente-coronel Luiz Henrique. Fotos: Divulgação