Morre motoboy vítima de acidente no bairro Santa Cruz

O corpo do motoboy Francisco Mendes Neto, vítima de um acidente no último dia 19, em Volta Redonda, será sepultado às 16 horas deste sábado (2) no Cemitério Portal da Saudade, no bairro São Geraldo. Conhecido como Chicão, o motoboy sofreu um acidente no bairro Santa Cruz e foi socorrido com ferimentos graves para o Hospital São João Batista.

Segundo apurado pelo jornal, ele foi levado com traumatismo craniano e com várias lesões pelo corpo para unidade médica, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu às 16 horas de sexta-feira (1º). No fim da manhã, amigos e colegas de trabalho prestaram uma homenagem ao Chicão em frente ao Bobs da Avenida Amaral Peixoto, no Centro.

O velório está acontecendo no mesmo cemitério desde 12 horas. Francisco, segundo amigos, trabalhava no restaurante Sabor de Panela Grill, no bairro Monte Castelo. (Foto: Arquivo Pessoal)