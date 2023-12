Um motociclista de aproximadamente 40 anos ficou ferido em um acidente com um carro no início da tarde deste sábado (2) no bairro Conforto, em Volta Redonda. A colisão com um carro foi na Rua Dois.

De acordo com as primeiras informações, ele foi levado para o Hospital São João Batista pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Não há informações sobre o quadro de saúde dele. Com o impacto, a parte frontal da moto ficou destruída, conforme mostram imagens enviadas por seguidores.

O acidente foi por volta das 13 horas. Também até o momento, não havia informações sobre o motorista do carro. (Foto: Redes Sociais)