A Polícia Militar prendeu na manhã deste sábado (02), na Servidão Assembleia de Deus, no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda, um jovem de 26 anos por suspeita de tráfico de drogas.

Com ele os agentes apreenderam um carregador com 13 munições intactas, 150 pinos de cocaína, 54 pedras de crack, 43 pedaços de maconha, um rádio transmissor, R$ 58 e uma folha com anotações do tráfico.

O suspeito e o material foram levados para a delegacia, onde o caso foi registrado.