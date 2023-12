O vereador Deco (PSC) impediu o furto de seu carro na madrugada deste sábado (2) ao entrar em uma luta corporal com o ladrão em Barra Mansa. O veículo estava estacionado em frente a residência do parlamentar no bairro Nove de Abril, Região Leste da cidade.

De acordo com informações de suas assessoria, o suspeito do crime foi contido por Deco e a Polícia Militar acionada para levar o homem para a delegacia. Durante a luta corporal, o suspeito ainda feriu Deco em uma das mãos e o vereador teve que dar entrada em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para a mão ser enfaixada.

Ainda segundo a assessoria do vereador, a esposa acordou com o barulho do homem tentando abrir a porta do motorista, puxando a maçaneta com muita força por repetidas vezes. Ela então acordou o marido e os dois gritaram da janela para o homem parar, o que não foi obedecido. A família informou que mesmo com os gritos, o homem se afastou do carro, pegou uma barra de ferro fina, e utilizou o objeto para tentar abrir a porta do motorista. Deco desceu e foi até o homem e os dois brigaram.

O vereador levou três pontos na mão. No momento desta publicação, não havia informações sobre como ficou a situação do suspeito na delegacia. (Foto: Divulgação)