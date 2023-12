Inscrições seguem até 10 de dezembro exclusivamente para folias do município; edital está disponível no site cultura.voltaredonda.rj.gov.br

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), abriu chamamento público para apresentação das Folias de Reis do município em 2024. O tradicional Encontro das Folias de Reis de Volta Redonda acontecerá no dia 13 de janeiro (sábado), na Ilha São João, com entrada gratuita.

Para participar do encontro, as folias deverão se inscrever no edital, concorrendo ainda ao “Prêmio de Cultura Popular Folia de Reis – Paulinho da Cultura”. Cada Folia de Reis de Volta Redonda que for contemplada receberá uma premiação de até R$ 3.500,00. O edital com todas as informações sobre o chamamento pode ser conferido no site cultura.voltaredonda.rj.gov.br.

Podem se inscrever moradores de Volta Redonda com atuação em Folia de Reis do município na condição de mestre, mestra, dono ou liderança de algum grupo local de folia. As inscrições seguem abertas até o dia 10 de dezembro e devem ser feitas de forma presencial na sede da secretaria de Cultura de Volta Redonda, localizada no segundo andar da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília.

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, citou que esse chamamento visa fortalecer as expressões das culturas populares e a tradição das Folias de Reis.

“Volta Redonda tem o encontro de Folias de Reis mais tradicional da região e um dos maiores do estado. Esse grande evento acontece anualmente na Ilha São João, reunindo milhares de famílias. O objetivo desse edital é identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades culturais protagonizadas por mestres, grupos sem fins lucrativos e às estratégias de preservação de suas identidades culturais”, disse o secretário.

Apresentação abre calendário cultural de 2024

O tradicional encontro das Folias de Reis abrirá o calendário cultural de Volta Redonda no próximo ano. Em janeiro deste ano (2023), 17 grupos do município se apresentaram diante de 10 mil pessoas, que foram prestigiar a tradição da cultura popular na Ilha São João. A expectativa para 2024 é que 22 Folias de Reis se apresentem no XXIV encontro, no dia 13 de janeiro, das 10 às 22h. Foto de arquivo