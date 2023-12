Um homem de 44 anos foi detido por guardas municipais na noite de sábado (2), por volta das 20h30, por suspeita de dirigir embriagado e causar um acidente no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. O detido, que não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação), conduzia um carro, modelo Kadett Ipanema, que se chocou contra outro veículo – um Gol – estacionado na Rua Sargento Paulo Moreira. Ninguém se machucou.

Segundo a prefeitura, guardas municipais foram chamados e notaram sinais claros de embriaguez no condutor: hálito com odor etílico, olhos avermelhados e falta de equilíbrio. No interior do veículo conduzido por ele latas de cerveja foram encontradas. O homem foi submetido ao exame do bafômetro que constatou o estado de embriaguez dele.

Diante disso, os agentes da Guarda Municipal conduziram o homem até a delegacia da Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP), que foi preso em flagrante por conduzir veículo automotivo sob influência de álcool.

“Uma pessoa não habilitada e ainda embriagada, um duplo risco que foi retirado das ruas de Volta Redonda graças a atuação rápida da Guarda Municipal. Com isso, conseguimos evitar uma possível consequência mais grave. Os guardas municipais estão de parabéns pela agilidade na resolução da ocorrência”, frisou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.