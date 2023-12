Morre no hospital homem baleado no bairro Roselândia em Barra Mansa

Israel Braga da Silva, de 39 anos, foi executado no fim da noite de sábado (2) no bairro Roselândia, em Barra Mansa. O crime aconteceu na porta da casa do homem, na Rua C. Segundo a Polícia Militar, um familiar do homem contou que os dois estavam em casa quando ouviram barulho de tiros na porta da residência.

A vítima teria ido até a porta conferir do que se tratava quando foi executada por dois criminosos não identificados. Israel chegou a ser socorrido para a Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado na delegacia e está sendo investigado.

No início da madrugada deste domingo (3), um jovem de 19 anos foi preso com uma pistola calibre 380 no bairro Boa Sorte. A abordagem ao suspeito foi na Rua Joathan Lopes Viga, próxima ao local do homicídio. O rapaz, morador do bairro Roselândia, foi levado para a delegacia, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. A pistola estava com 19 munições.