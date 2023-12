Motociclista morre em acidente no Centro de Volta Redonda

Um motociclista de 29 anos morreu em um acidente de trânsito na madrugada deste domingo (3) no Centro de Volta Redonda. A colisão com um carro foi na Avenida Getúlio Vargas, nas proximidades do antigo Detran (Departamento de Trânsito do Estado do Rio).

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 1h57min para o local, mas os agentes só puderam constatar a morte de Cleyton da Silva, de 29 anos. O corpo foi removido pelo rabecão ao Instituto Médico Legal (IML) do bairro Três Poços após a realização da perícia.

No momento desta publicação, as circunstâncias do acidente eram desconhecidas, assim como informações sobre o motorista do carro envolvido. Caso chegue novos detalhes, a notícia será atualizada. A investigação do acidente está a cargo da delegacia de Volta Redonda.