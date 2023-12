PRF prende policial militar por ato obsceno em pedágio, na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal prendeu na madrugada deste domingo (3) o policial militar identificado como Rafael do Amaral de Paula.

O militar foi flagrado por câmeras de segurança se masturbando e mostrando o órgão genital para uma funcionária da concessionária que administra a BR 101.

Ela estava na cabine do pedágio de Casimiro de Abreu e Manilha, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, quando o policial passou de veículo pelo local e praticou os atos obscenos ao exibir o pênis.

Outros funcionários que estavam no pedágio durante a madrugada resolveram denunciar o caso e a Polícia Rodoviária Federal foi acionada. O acusado foi preso e encaminhado para a 72º DP, delegacia em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.