Futuras psicólogas têm contato com a realidade das políticas públicas da SMDH de Volta Redonda

Mais de 20 estudantes de cursos de Psicologia concluíram estágio na Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda, permitindo a elas se aprofundar em políticas públicas e acompanhar o trabalho desenvolvido pela secretaria, principalmente no atendimento psicossocial de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, visando resgatar a autoestima, a autonomia e o empoderamento das mulheres na garantia dos seus direitos.

As estagiárias são estudantes da UFF (Universidade Federal Fluminense), Fasf (Faculdades do Sul Fluminense) e UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase). Uma delas é Karen dos Santos Ferreira, 31 anos, que está cursando o 8º período do curso no campus Aterrado do UGB. Ela disse ser um passo importante fazer o estágio, além de uma decisão que contribui para o aperfeiçoamento de sua futura carreira profissional graças o contato com a realidade vivida por mulheres que estão em busca de dias melhores.

“Nós temos a oportunidade de conhecer a realidade das mulheres que são atendidas no dia a dia. O estágio me ajudou a sair da bolha e sentir o ambiente. Eu tive a oportunidade de visitar uma cooperativa de produtos reciclados, conversar com as mulheres sobre saúde mental. É preciso levar a psicologia para lugares abertos, facilitar o acesso para a maioria das pessoas, conversar mais com as mulheres, ouvir mais. Ao visitar a cooperativa, fiz esses contatos com as trabalhadoras, ouvi o que tinham a dizer e vi como é o funcionamento, o relacionamento pessoal no trabalho delas”, frisou.

Segundo Karen, muitos dos fatos da vida foram debatidos e sugeridos na sala de aula foram testemunhados nesses contatos. “É diferente você ir a vários campos diferentes para ganhar mais experiência, o que somente vem agregar ao seu aprendizado, beneficiar a própria formatura profissional. Essa experiência do estágio vai me ajudar a atender melhor os meus futuros pacientes, porque antes não tinha essa visão como é a vida dessas mulheres no mercado de trabalho. Vou indicar para outras universitárias esse estágio”, frisou Karen.

Em contato com as políticas públicas

Verônica Carneiro Pereira dos Reis, de 25 anos, do 8º período de Psicologia do UGB, disse que o estágio está lhe dando uma melhor compreensão das políticas públicas em questões como igualdade racial e direitos da população LGBTQIA+.

“A gente aprende diariamente com o estágio, principalmente na questão da mulher que sofre violência e como ela é assistida na defesa e busca de seus direitos. Gostei muito de conhecer um espaço dedicado às políticas públicas para as mulheres, de poder estudar e explorar melhor esses temas. A diversidade, a inclusão, não podem ficar esquecidas”, afirmou.

A estudante ressalta a importância de não esquecer das pessoas que estão à margem da sociedade, isoladas, para que ganhem visibilidade social. “Hoje em dia ainda existem muitos preconceitos, e temos que falar sobre isso. E temos que dividir o que aprendemos com aquelas pessoas que não conhecem os seus direitos por meio da realização de políticas públicas”, argumentou a universitária. Fotos: Divulgação