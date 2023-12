Treinamento é voltado para condutores habilitados e ensina técnicas que ajudam a prevenir acidentes; inscrições podem ser feitas na secretaria de Ordem Pública, na Ilha São João

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), já capacitou 84 motociclistas no curso gratuito de pilotagem. A capacitação, que teve início em março deste ano, é voltada para condutores habilitados e ensina técnicas que ajudam a prevenir acidentes, além de oferecer noções de educação no trânsito.

O curso conta com conteúdo teórico e prático e é ministrado pela escola do multicampeão e piloto profissional Helder Shad. A capacitação ocorre às segundas-feiras, no Kartódromo Internacional de Volta Redonda, no bairro Aero Clube. A parte teórica fica por conta do corregedor da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), inspetor Valdo Rocha.

Ao todo são oito horas com aulas. Entre os assuntos abordados estão o uso correto dos freios em pista reta ou curva, aceleração, posicionamento correto da motocicleta, uso do equipamento de segurança, manutenção preventiva do veículo, entre outras técnicas.

“A maior procura tem sido dos motociclistas acima de 30 anos de idade. Tem pessoas, por exemplo, que nos procuram porque querem fazer uma viagem mais segura com a sua motocicleta e lá encontraram esse suporte. No curso, eles aprendem coisas bem básicas como frear. A gente acha que é fácil, mas não é fácil. Então os alunos aprendem a frear a motocicleta da maneira correta, ajuda a evitar um acidente. E as pessoas têm muita dificuldade de usar o freio da maneira correta. Às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade quando tem um garupa. Ela pode levar o garupa dela para fazer o curso junto”, comentou Shad, informando que todos os participantes recebem um certificado de reconhecimento internacional.

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, na Semop, que fica na Ilha João, ou pelo telefone (24) 3340-2290. Nos horários das 9h às 11h30 e das 14h às 17h30. Os interessados precisam ter CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e possuir moto de qualquer categoria, já que as aulas ocorrem no veículo do aluno.

“Hoje, infelizmente, os condutores de motocicleta têm se envolvido em acidentes, muitos lamentavelmente graves e até fatais. O Poder Público então disponibilizou esse curso gratuito, porque nós queremos evitar acidentes e salvar vidas. A educação é o caminho para a diminuição do número de acidentes. O foco é a segurança”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Fotos: Divulgação