Agentes da Secretaria de Defesa Civil de Barra do Piraí atuam, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, na retirada de um caminhão que tombou na manhã desta segunda-feira (4), na BR-393 (Lúcio Meira), próximo ao trevo de acesso à cidade no bairro Matadouro. O veículo transportava metilbenzeno (tolueno), produto altamente tóxico, derramado na pista. O produto é usado, entre outras finalidades, como matéria-prima de solventes orgânicos em colas e tintas.

Segundo informações da Defesa Civil, cerca de 20 mil litros foram despejados. O Instituto Nacional do Ambiente (Inea) foi acionado.

Agentes do Corpo de Bombeiros, especialistas em produtos químicos, também estão no local. “As medidas já estão sendo tomadas; o Inea já está limpando. A nossa Defesa Civil está atuando no local, avisando os moradores do entorno. Vamos para a mina no bairro Matadouro para interditar, uma vez que fica no raio de ação do produto tóxico”, disse o secretário de Defesa Civil, Flávio Camerano.