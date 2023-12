Uma carreta transportando maquinário para a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) agarrou na fiação elétrica da Avenida Nelson Gonçalves, no Centro de Volta Redonda, no final da madrugada desta segunda-feira (4). O trânsito já começava a se complicar na avenida.

A carreta seguia para a entrada da Usina Presidente Vargas pelo Jardim Paraíba quando o fato ocorreu, pouco antes do acesso ao Viaduto Nossa Senhora das Graças. A Guarda Municipal já tinha sido acionada.