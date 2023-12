Uma carreta transportando produto químico tombou na manhã desta segunda-feira (04), no km 253, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), na altura do bairro Matadouro, em Barra do Piraí. A pista ficou totalmente interditada devido à periculosidade da carga. O motorista, de 30 anos, não se feriu.

Não há previsão de liberação da pista e a Polícia Rodoviária Federal orienta que os motoristas de carros menores desviem por dentro da cidade, pelos acessos no km 252, no trevo do Matadouro, e no km 255, trevo do Belvedere.