Chuva forte atinge a região e provoca alagamentos

Uma forte chuva seguida de ventos atingiu a região na tarde desta segunda-feira (04). Os municípios mais atingidos foram Quatis, Porto Real e Barra Mansa.

Várias ruas ficaram alagadas. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o rio subiu rápido devido à tempestade e para sair de Floriano, Porto Real, Quatis, ou precisar fazer o retorno, o recomendado seria utilizar o km 299, saída para Bulhões. Os motoristas que estiverem indo para estes locais, também devem utilizar a saída do km 299, por Bulhões. O bairro Freitas Soares, em Porto Real, também ficou com várias ruas alagadas e uma casa desabou na Rua 14, no bairro Jardim das Acácias. O imóvel estava vazio e não houve feridos.