Um homem foi atacado por um enxame de abelhas na tarde desta segunda-feira (4) em frente à Praça Fagundes Varela, no Centro de Rio Claro (RJ).

Segundo a Prefeitura da cidade, foram mais de 500 ferroadas. A vítima foi socorrida por um técnico da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente que estava passando pelo local. Apesar de estar sem proteção, o servidor conseguiu levar o homem para um lugar mais distante, afastando-o do enxame. Ele foi socorrido pelo Samu e levado para o Hospital Nossa Senhora da Piedade, onde foi intubado e está em estado grave. Outras pessoas que estavam próximas também foram picadas, e uma delas precisou ser hospitalizada, mas com ferimentos de menor gravidade.

Ainda segundo a prefeitura, a colmeia estava em uma residência, perto de onde acontecia uma obra, o que pode ter deixado as abelhas agitadas com o barulho, a fumaça e o calor excessivo. No momento não há morador na casa. Uma equipe da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente esteve no local para remover a colmeia.