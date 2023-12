Procedimentos de alta complexidade tem sido feitos nos finais de semana e feriados ao longo de todo ano

O Hospital São João Batista, da Rede Municipal de Saúde de Volta Redonda, promoveu mais uma etapa do mutirão de cirurgias no fim de semana. Além dos atendimentos emergenciais, ambulatoriais e oriundos do Pronto-Socorro, três cirurgias ortopédicas de alta complexidade foram programadas e realizadas com sucesso no último sábado, dia 2. Da mesma maneira, para o próximo fim de semana estão sendo agendados novos procedimentos.

No fim de semana, um jovem de 17 anos teve o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo reconstruído pela equipe do hospital. Além disso, uma senhora de 73 anos reparou uma fratura de fêmur, e uma mulher de 59 anos passou por uma artroplastia total de quadril esquerdo.

“Essas pessoas terão melhor qualidade de vida e ficarão menos dependentes, mais seguras para desempenhar suas atividades. São cirurgias de grande complexidade, só possíveis graças a investimentos em equipamentos e ao trabalho de uma equipe muito dedicada”, disse o diretor-geral da unidade, Sebastião Faria.

Investimentos

A Prefeitura de Volta Redonda vem investindo seguidamente em melhorias no Hospital São João Batista, em todas as áreas. O Centro Cirúrgico, por exemplo, ganhou quatro bisturis elétricos, além de dois novos aparelhos de anestesia e novos focos cirúrgicos. O hospital também conta com tecnologia para fazer cirurgias por vídeo, sempre que possível diante do quadro dos pacientes.

“Há um trabalho constante para modernizar a unidade, oferecendo aos profissionais mais recursos e condições de trabalho”, destacou Faria.

Além disso, o hospital também recebeu investimentos para possibilitar a recuperação mais rápida de pacientes. Com isso, os leitos são liberados com menos tempo de internação, possibilitando o agendamento de novos procedimentos. A medida vem trazendo bons resultados, já que o tempo de internação dos pacientes em tratamento pós-cirúrgicos que, em média, chega agora a cinco dias (atendendo a todos os protocolos médicos e fisioterapêutico), quando antes o período era de 14 dias. Foto de divulgação