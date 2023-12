Outro homem que filmava a realização das manobras perigosas também foi detido e levado à delegacia da Polícia Civil

Um jovem de 22 anos foi preso na tarde de sábado (2), após ser flagrado realizando manobras perigosas conhecidas como “cavalo de pau” com um carro de passeio, na Rodovia do Contorno, próximo ao bairro Jardim Nova Primavera. Dois policiais militares de folga passavam pelo local quando viram o homem praticando o crime de trânsito, enquanto um amigo dele, de 19 anos, filmava as manobras. A dupla foi detida e conduzida à delegacia da Polícia Civil (93ª DP). Guardas municipais foram chamados para dar apoio à ocorrência.

Os policiais viram quando o motorista do HB20 entrou na rodovia em alta velocidade, rodou e invadiu a pista contrária, colocando em risco a vida dele e dos demais condutores, inclusive a de um motociclista que trafegava logo à frente dele.

Logo após o fato, os PMs se identificaram como policiais e questionaram a dupla. Eles contaram aos policiais que costumam realizar manobras perigosas naquela estrada para “ganharem visualizações em redes sociais”. Em seguida, o jovem que filmou deu acesso aos PMs ao vídeo que mostra a execução da manobra.

Diante disso, a dupla recebeu voz de prisão por direção perigosa em via pública e foi encaminhada à delegacia da Polícia Civil (93ª DP). O veículo usado nas manobras foi removido ao depósito público da Guarda Municipal de Volta Redonda. Além do crime de trânsito, os homens serão multados em R$ 2.934,70 e terão o direito de dirigir suspenso, com o recolhimento da CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

“Mais uma vez o trabalho integrado entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal trouxe um resultado efetivo na prisão de duas pessoas que utilizam o veículo como ameaça à sociedade por um mero capricho. A Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública) colocou como prioridade a responsabilização desses motoristas que praticam manobras de forma criminosa, colocando em risco não só a vida deles, mas as de terceiros que transitam pela via. É inadmissível esse tipo de prática, que já está sendo alvo de buscas pelas autoridades de Volta Redonda. Vamos pôr um fim a isso”, garantiu o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteira Barbosa. Fotos: Divulgação