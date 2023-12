Professora tem carro roubado em assalto no bairro Jd Normândia

Uma professora de 61 anos teve o seu carro roubado por um ladrão durante um assalto no fim da manhã desta segunda-feira (4) no bairro Jardim Normândia, em Volta Redonda. Ela foi abordada pelo criminoso ao chegar em casa, desembarcando do veículo, na Rua Wilson Copio.

Segundo depoimento da vítima da delegacia, o carro dela é o Ford Ka, 2015, placa LSI-7346, branco. Ela contou que ao descer do veículo o bandido chegou falando: “Calma, calma, é um assalto. Fica quietinha ou vou dar um tiro na sua cara”. A vítima informou que o criminoso apenas permitiu que ela pegasse a bolsa com os exames do marido, que está doente.

A professora disse que o ladrão levou o celular dela, R$ 1.000 que estavam no porta-luvas, dois perfumes e panos de prato no porta-malas. Antes de dar partida no veículo, o criminoso disse que o carro seria deixado em Barra Mansa, cidade vizinha.

A Polícia Civil investiga o ocorrido. Ainda em depoimento, a professora contou que chegou a ver o assaltante em um prédio na rua transversal em que foi roubada.