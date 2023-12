Secretaria de Educação está entregando mais de 2 mil equipamentos que vão beneficiar professores, supervisores e orientadores educacionais

A Educação de Volta Redonda deu mais um passo no investimento em tecnologia para melhorar o ensino público da rede municipal. Nesta segunda-feira (4), a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), iniciou a entrega de mais de 2 mil novos notebooks para profissionais com funções pedagógicas, entre professores, supervisores e orientadores educacionais. A entrega está sendo feita no auditório da SME, no bairro Niterói.

Uma das profissionais que já receberam seu equipamento foi a professora de Artes, Juli Bezerra, que leciona na Escola Municipal Walmir de Freitas Monteiro, no bairro Santa Rita do Zarur. Ela conta que o notebook será fundamental para que os professores possam introduzir o esquema de trabalho no mundo de novas tecnologias dos dias atuais.

“Antigamente a gente usava biblioteca e tinha que usar muitos livros. Hoje está tudo ao alcance das nossas mãos. Então esse notebook é fundamental para a gente estar inserido nesse mundo tecnológico. Para a gente poder fazer parte, conversar com os nossos alunos de uma forma mais atual. Principalmente para alguns professores como eu, e outros que já tem uma idade um pouco maior, que vivemos uma outra geração. Para a gente poder estar junto com eles (alunos) e falar a mesma língua”, contou Juli.

Esse auxílio nas aulas também foi destacado por Luciano Basílio, que é professor de Educação Física na Escola Municipal Espírito Santo, no bairro Santo Agostinho.

“O notebook vai ser essencial no planejamento, no dia a dia, na organização do professor de um modo geral, na sua dinâmica da aula, que vai poder estar usando a tecnologia a favor da educação e melhorando, com isso, as condições de trabalho dos profissionais e o aprendizado dos alunos”, disse Luciano.

Notebooks se somam a outras tecnologias

O coordenador do Centro de Mídias da SME, Bruno Moreira, acompanhou o início das entregas dos novos equipamentos e explicou que os notebooks estão sendo entregues por meio de agendamento, beneficiando entre 2 mil e 2,5 mil profissionais da rede.

“Essa entrega faz parte de todo um projeto no qual a secretaria está trazendo a tecnologia para a realidade da escola, para a sala de aula. Além desses notebooks, também já adquirimos Chromebooks para o uso dos estudantes, Smart TVs para a sala de aula e nós esperamos que esses equipamentos, esses dispositivos, sejam um facilitador para o processo de ensino-aprendizagem, e melhorem a qualidade de ensino na nossa rede”, explicou Bruno.

Para o secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré, todo o investimento em novas tecnologias é necessário para dar estrutura, suporte aos profissionais e alunos, para que eles possam desenvolver cada vez melhor a relação entre o ensino e a aprendizagem.

“Fora da escola, muitos estudantes têm acesso a celulares, computadores, à internet. Precisamos integrar cada vez mais as novas tecnologias à educação, para que ela seja atrativa, inclusiva e incentive os jovens a se interessarem cada vez mais pelo conhecimento. É uma transformação da educação”, afirmou Sodré.

O prefeito Antonio Francisco Neto falou sobre o trabalho do governo municipal em investir em uma educação pública de qualidade para a população de Volta Redonda.

“Tivemos que iniciar a reconstrução da cidade quando retornamos em 2021 e a educação sempre é prioridade. Foram diversos investimentos, melhorias, recuperamos e estamos melhorando a estrutura das escolas, investindo em tecnologia, estabelecendo parcerias. Estamos trabalhando para a educação de Volta Redonda ser referência no país”, disse Neto.