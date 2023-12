Processo seletivo terá 40 vagas; aprovados e convocados terão direito a bolsa-auxílio de R$ 1.188 e auxílio-transporte de R$ 132

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Administração (SMA), abre a partir desta terça-feira, dia 5, inscrições para seleção de 40 bolsistas estagiários de Educação Física para atuarem pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel). Os aprovados e convocados terão direito a bolsa-auxílio mensal de R$ 1.188 e auxílio-transporte de R$ 132.

Os interessados em participar podem realizar a inscrição pela internet até o dia 11 de dezembro, acessando o site voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico, onde está disponível o edital da seleção, além de outras documentações relacionadas. Das 12 vagas disponibilizadas, uma é destinada às pessoas com deficiência (PCD), duas para candidatos à cota para negros e nove para ampla concorrência.

Quem tiver dificuldade de acesso à internet pode efetuar a inscrição na Subprefeitura, localizada na Avenida Antônio de Almeida, nº 46, bairro Retiro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h.

Poderão participar estudantes que tenham concluído o 2º ano ou 4º período do curso de Educação Física, além de estarem matriculados e cursando o período subsequente nas instituições de ensino superior conveniadas com a Prefeitura de Volta Redonda.

Os bolsistas irão atuar no apoio e auxílio aos professores durante as aulas ou em outras atividades; e participar na elaboração do planejamento das atividades, de reuniões, eventos e formações continuadas, entre outras ações.

Mais informações estão disponíveis no edital do processo seletivo, que está disponível no site voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico.