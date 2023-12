Avião do Metaverso em Ipiabas é alvo de vandalismo

O avião do Metaverso, em Ipiabas, distrito de Barra do Piraí, foi alvo de vandalismo na noite de domingo (3), informou a prefeitura municipal na manhã desta terça-feira. Uma moradora viu a ação de dois homens colocando madeiras junto ao trem de pouso da aeronave, colocando fogo em seguida. Ela acionou as autoridades.

De acordo com a prefeitura, câmeras de segurança filmaram a ação e já estão sendo analisadas pelos agentes do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) e da Secretaria de Ordem Pública. Os responsáveis pelo crime ainda não foram identificados.

O avião é um Boeing 727 de 52 metros de comprimento, instalado no distrito no final do ano passado. A cidade recebeu o avião – que estava no pátio do Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio – em forma de doação, mas gastou R$ 600 mil para fazer o transporte e mais R$ 480 mil na pintura. O avião do metaverso faz parte do projeto do governo municipal de criar um circuito turístico em Ipiabas. Para instalar a aeronave a prefeitura destruiu uma quadra poliesportiva derrubou mais de 40 árvores, o que gerou polêmica na cidade. O piso teve que ser reforçado para aguentar o peso do avião, de 39,8 toneladas. (Foto: FOCO REGIONAL / Arquivo)