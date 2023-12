Duas mulheres foram detidas com drogas na tarde desta terça-feira (5) no bairro Volta Grande, em Volta Redonda. A abordagem da Polícia Militar às suspeitas foi na Rua Arlindo Francisco Soares.

Segundo a Polícia Militar, os agentes chegaram até as duas após denúncias. Foram apreendidos com as suspeitas 55 pedras de crack, 23 pinos de cocaína, dois celulares e R$ 45. (Foto: PM/Divulgação)