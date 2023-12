Criminosos estão colocando parafusos em espumas para furar pneus e cometerem assaltos contra motoristas em Volta Redonda. Um vídeo divulgado nas redes sociais exibe o relato de uma moradora, não identificada, em uma oficina mecânica, alertando a população de que o estabelecimento recebeu ao menos três clientes, que seriam moradores do bairro Niterói, que foram até o local fazer a troca de um dos pneus. A questão é que os três casos, segundo relato do mecânico, são iguais: todos foram furados por pregos implantados em espumas.

– Olha só, eu acabei de chegar para trocar o pneu do carro, e o rapaz me falou que aqui próximo ao bairro Niterói, estão colocando parafusos em espumas, para furar o pneu dos motoristas”, disse a cliente. No vídeo, ela filma o pneu de um dos veículos furados e mostra a espuma encontrada na rua pelo motorista com os pregos. De acordo com o relato no vídeo, a espuma em questão foi furada por cinco destes objetos. “É assaltante que joga isso ali para o motorista furar o pneu, a vítima parar o carro e eles assaltarem”, afirmou o mecânico.

Fora os três casos relatados, o jornal recebeu informações de que em setembro uma moradora do mesmo bairro teve o pneu furado por um parafuso enorme. A pessoa, que utiliza o veículo para trabalhar, teve que fazer a troca, causando prejuízos financeiros. Um vídeo recebido pelo jornal da Guarda Municipal mostra a apreensão destes objetos em espumas. A ação ocorreu na semana passada.

“Foi encontrado pelos nossos patrulheiros esse tipo de objeto que está sendo usado pela criminalidade para atingir os condutores, tanto de moto, quanto de carro. Eles estão colocando isso em vias de menor fluxo e com pouca visibilidade. Quando verem um objeto desses, desviem, porque isso é mais uma tática do crime. São esponjas com objetos perfurantes, que obriga o condutor a fazer a parada e para eles conseguirem o que querem”, disse um agente.