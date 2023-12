Vice-prefeita de Pinheiral foi reconhecida como referência e exemplo de comprometimento com as pautas inclusivas

A vice-prefeita de Pinheiral, Sediene Maia, foi agraciada com uma Moção de Aplausos, concedida pelo presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, Paulo Conrado. A homenagem, realizada na noite de ontem, dia 04, destacou os notáveis serviços prestados pela profissional em prol da educação, bem como sua ativa participação na política regional, sempre defendendo pautas inclusivas.

Conrado, ao entregar a Moção de Aplausos, expressou sua admiração por Sediene, reconhecendo o impacto positivo de seu trabalho.

-Estamos falando de uma pessoa que é referência, que dissemina bons exemplos por onde passa. Sua dedicação à educação e compromisso político são admiráveis – declarou o presidente.

O vereador Nilton Alves de Faria, o “Neném”, aproveitou a ocasião para ressaltar a importância do comprometimento de Sediene com a cidade e as necessidades da população. Ele lembrou que em 2024 ocorrerão eleições municipais e encorajou os pinheiralenses a avaliarem cuidadosamente os candidatos que demonstram responsabilidade com o desenvolvimento da cidade e o bem-estar das pessoas.

-Sediene é um exemplo de dedicação e compromisso. Em 2024, os pinheiralenses devem escolher líderes que estejam verdadeiramente comprometidos com o futuro da cidade – destacou Neném.

Ao usar a tribuna, a vice-prefeita expressou sua gratidão pela homenagem, enfatizando a importância de reconhecer o esforço daqueles que, assim como ela, dedicam suas vidas a transformar realidades por meio da educação.

-Hoje estou recebendo flores em vida e esse é o reconhecimento ao esforço de quem, assim como eu, tem como missão de vida ensinar. Agradeço imensamente ao vereador Conrado e aos demais parlamentares. Essa homenagem estará guardada no meu coração, fazendo parte dos meus dias. Tenho um vínculo afetivo com Volta Redonda, uma cidade que me acolheu ao longo dos anos, onde trabalhei incansavelmente e escrevi parte significativa da minha história – concluiu.