O transbordo do tanque que não se rompeu da carreta com metilbenzeno (tolueno), produto altamente tóxico, que tombou na manhã de segunda-feira (04), na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra do Piraí, começou a ser efetuado por volta de 9 horas desta terça-feira (05). A pista, que estava operando no sistema siga e pare, voltou a ser completamente interditada e o congestionamento sentido Volta Redonda chega a 9km.

O Tanque que se rompeu no tombamento, foi completamente esvaziado durante a madrugada.

O destombamento da carreta bitrem só poderá ocorrer após o término da remoção total da carga.