Após quase 30h do acidente, a carreta bitrem que tombou no km 253 da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira),em Barra do Piraí, foi removida do local e os funcionários da concessionária iniciaram a limpeza da pista. O trânsito foi liberado no sistema pare-siga, no sentido Três Rios, por volta de 15h30min.

O tombamento da carreta, transportando tolueno, produto altamente tóxico, aconteceu na pista sentido Volta Redonda. Cerca de 20 mil litros do produto vazaram. O acidente foi próximo ao acesso à cidade pelo bairro Matadouro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a previsão é de que a rodovia seja totalmente liberada antes das 17h. O congestionamento, antes da adoção do pare-siga, chegou 17km nos dois sentidos, devido ao grande número de veículos retidos (Foto: PRF)