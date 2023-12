Voltaço renova com Marco Gabriel e Henrique Silva para 2024

O departamento de futebol do Volta Redonda F.C. oficializou, na segunda-feira, dia 04, a renovação contratual do zagueiro Marco Gabriel e do volante Henrique Silva.

O zagueiro Marco Gabriel, de 23 anos, teve o contrato prorrogado até o final de 2024. Nesta temporada, o zagueiro disputou 18 jogos pelo Esquadrão de Aço.

O volante Henrique Silva, de 29 anos, chegou no Volta Redonda em 2022. Desde então, o atleta entrou em campo em 41 oportunidades e marcou três gols. O contrato foi prorrogado até o final do Campeonato Carioca.

Em 2024, o Voltaço disputará a Série A do Campeonato Carioca, a Copa do Brasil, a Série C do Campeonato Brasileiro e a Copa Rio. A estreia do Esquadrão de Aço no estadual será no dia 17 ou 18 de janeiro, contra o Fluminense, no estádio Raulino de Oliveira, em horário a ser definido pela FERJ.