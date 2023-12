Cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofre acidente de carro

Na noite desta terça-feira (5), o cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, sofreu um acidente na BR 153, em Fronteira (MG). De acordo com informações da PRF, ele sofreu um capotamento com sua camionete e foi levado para o Hospital de Base de São José do Rio Preto.

De acordo com a assessoria de imprensa do cantor, ele estava consciente quando foi levado para o hospital.

A PRF informou que o acidente não deixou vítimas fatais.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. A assessoria diz que ele estava voltando de seu rancho na cidade de Fronteira (MG) para São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

Nota da assessoria do cantor

“Zé Neto da dupla com Cristiano sofreu um acidente de carro na BR-153, vindo do seu rancho em Fronteira/MG com destino a São José do Rio Preto. O cantor está consciente e sendo levado para o hospital. Estamos aguardando a avaliação médica para darmos informações mais precisas”.