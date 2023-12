Atividade teve como foco o acolhimento e acompanhamento das gestantes soropositivas

A Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa por meio do Setor de IST/Aids (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e Hepatites Virais, realizou, nesta quarta-feira (06), uma capacitação para os profissionais de enfermagem, abordando questões acerca da importância do acompanhamento das pacientes soropositivas durante o período de gestação. O encontro ocorreu no Parque de Saudade, sendo parte da programação do Dezembro Vermelho, mês da Campanha Nacional de Prevenção ao HIV/Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis.

A médica do Programa IST/HIV, Dra. Vivian Lima Naves, destacou que a atividade para a equipe de enfermagem teve como foco o primeiro contato desses profissionais com os pacientes, especialmente com as gestantes soropositivas.

_ São os profissionais de enfermagem que realizam o pré-natal de baixo risco e captam os pacientes que convivem com HIV. Precisamos manter o manejo correto e adequado da terapia antirretroviral para que a criança não seja contaminada na hora do parto”, ressaltou, acrescentando que Barra Mansa foi contemplada pelo Ministério da Saúde com a certificação ‘Selo de Ouro’ de Eliminação da Transmissão Vertical do HIV’.

A psicóloga do setor DST/IST/Aids, Grazilli Nacarate, comentou sobre a importância do acompanhamento psicológico para as mulheres soropositivas, durante a fase do pré-natal. “A gestante precisa ser acolhida neste primeiro momento. É um momento crucial, que pode fazer toda diferença. Hoje, o principal objetivo dessa capacitação é trazer para a equipe de enfermagem o quanto é importante esse acompanhamento para a gestante. O apoio pode mudar tudo e a conscientização permite a quebra do preconceito que existe dentro da sociedade”, informou.