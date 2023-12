Espetáculo ‘O Grande Circo Dagaz’ será realizado em Volta Redonda

Instituto celebra o ano com a participação de alunos e professores em espetáculo que traz a magia circense

O Instituto Dagaz, apresentará o espetáculo “O Grande Circo Dagaz” no Teatro Maestro Frankling de Carvalho, do Colégio Getúlio Vargas, no bairro Laranjal em Volta Redonda, no dia 16 de dezembro, às 18 horas, com entrada gratuita.

O espetáculo, que conta com o patrocínio da Nova Transportadora do Sudeste (NTS) e apoio da PMVR, é realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura Federal do Ministério da Cultura (Minc). Com a participação de 200 alunos e professores do Instituto, o espetáculo tem como objetivo celebrar as atividades realizadas ao longo do ano, que beneficiaram mais de 8 mil pessoas.

De acordo com a professora de balé do Dagaz, Laryssa Moreira, com aproximadamente 280 pessoas envolvidas, entre técnicos, convidados, bailarinos e alunos, espera-se um espetáculo mágico e emocionante que trará a infância de todo o público à tona.

“O circo sempre teve um lugar especial no coração das pessoas, especialmente das crianças, e além da magia circense, o objetivo é celebrar mostrar que a felicidade pode ser encontrada nos momentos simples, como o caminho da arte e cultura”, ressalta Laryssa

O Instituto Dagaz é uma associação sem fins lucrativos atuante a mais de 13 anos no Estado do Rio de Janeiro em 2022 levou o prêmio da Câmara de Comércio do Rio de Janeiro com a premiação Gente que Faz Diferente, que envolveu vários segmentos do estado uma honraria.

Segundo Marinez Fernandes, produtora do espetáculo, a temática do espetáculo “O GRANDE CIRCO DAGAZ” reflete o momento vivido pelo Instituto, marcado por alegrias e comemorações.

“Voltamos às grandes produções isso nos deixa muito felizes e num lugar tão especial que é o Teatro da Fevre, assim conhecido, estou superanimada como produtora do evento”, vibra Marinez

A presidente do Dagaz, Camilla Araújo, destaca que o espetáculo representa um momento mágico para toda a equipe e parceiros.

“O espetáculo será apresentado pelos atores Igor Andrade, Marcelo Lima e Fábio Lacerda e trará toda a magia e o encantamento do picadeiro para apresentar, de forma artística, as diversas atividades que foram proporcionadas, pelo Instituto Dagaz durante o ano de 2023, para as comunidades de Volta Redonda. Mais que um momento de celebrar a conclusão do nosso ano, é um evento em que os alunos serão os protagonistas da nossa noite”, finaliza Camilla.

SERVIÇO

Espetáculo O Grande Circo Dagaz

Dia 16 de novembro às 18 horas

Local: Teatro Maestro Frankling de Carvalho, anexo ao Colégio Getúlio Vargas – Rua 154, nº 783, bairro Laranjal – Volta Redonda

Equipe técnica

Coordenação e produção Instituto Dagaz Marinez Fernandes

Direção Laryssa Moreira

Assistente de direção Igor Andrade, Marcelo Lima, Fábio Lacerda, Maria Eduarda e Juliana Silvia

Figurinos Marinez Fernandes

Cordenacao de Comunicação Márcia Fernandes apoio Carla Araújo e Guilherme Fernandes

Orçamentista Anderson Vitoriano

Apoio Cristina Cordeiro e Flávio Padaraz